Pio Esposito-Inter: le cifre per il rinnovo sono quelle di un mese fa

29/07/2026 | 23:50:14

L’Inter ha resistito a qualsiasi tipo di assalto per Pio Esposito, soprattutto il Manchester United aveva messo gli occhi addosso all’attaccante classe 2005. Ma non c’è stato alcun margine di manovra, non ci sarebbe stata cifra in grado di scardinare la resistenza nerazzurra. Un mese fa vi avevamo anticipato le cifre di un rinnovo sempre più probabile con base da circa 3,5 milioni più bonus. Non si è avvertita la necessità di accelerare proprio perché Pio ha sempre dato la priorità all’Inter. Adesso stiamo entrando sempre più nel vivo.

Foto: X Inter