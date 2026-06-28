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Pio Esposito, il Manchester United ci aveva provato un anno e mezzo fa. Ora il rinnovo Inter

28/06/2026 | 16:55:54

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In queste ore sta circolando la notizia di un tentativo Manchester United per Pio Esposito (che oggi compie 21 anni). In realtà è una notizia retrodatata, ma non più attuale. Ve ne avevamo parlato circa un anno e mezzo fa, era gennaio 2025. I Red Devils avevano già apprezzato a quei tempi le performance del classe 2005 e aveva mandato un emissario a seguirlo con una certa continuità. Anche il Leicester si era interessato, ma non con la stessa curiosità dello United pronto a fare una mega offerta sia all‘Inter che a Pio. Per l’Inter mai è stato un argomento di discussione, presto partiranno i colloqui per prolungamento e adeguamento del contratto da 3,5-4 milioni di base più bonus a stagione.
Foto: X Inter