Pio Esposito: “È sempre un onore indossare la maglia azzurra. L’errore di Zenica? Non potevo nascondermi per tutta la vita”

12/11/2026 | 23:16:38

L’attaccante dell’Inter e della Nazionale italiana, Francesco Pio Esposito, ha parlato ai microfoni della RAI al termine della partita vinta contro la Francia. Queste le sue parole:

“I 9 gol in 14 presenze con la maglia azzurra? Mi fa molto contento, questa è una maglia molto importante. E’ il sogno di tutti, è sempre un onore indossarla e bisogna sempre meritarsela. Contento che sto e stiamo facendo così. Le lacrime dopo il rigore? C’era anche una responsabilità in più: far dimenticare l’errore di mio fratello. Quando ha sbagliato è stata tosta anche per me e dovevo chiuderla anche per lui. Se mi sono tolto il peso del rigore sbagliato a Zenica? Quando sono andato sul dischetto, il ricordo era quello ma non potevo nascondermi per tutta la vita. Bisogna prendersi il coraggio di tirarli”.

Foto: X Italia