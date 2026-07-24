Pinamonti: “E’ un orgoglio essere accostato a grandi squadre. Per ora penso al Sassuolo”

24/07/2026 | 21:45:22

Andrea Pinamonti ha parlato a Sky Sport dal ritiro del Sassuolo: “Mi fa piacere essere accostato a grandi squadre, è motivo di orgoglio. Però cerco di non dare troppa importanza alle voci: penso solo al Sassuolo. Vedremo cosa accadrà nel prossimo mese. Per il resto non so niente, sto pensando giorno per giorno ad allenarmi e a crescere di condizione e poi quello che quello che sarà nel prossimo mese lo vedremo” le parole dell’ex Inter e Genoa.

Foto: Instagram Pinamonti