Pinamonti è arrivato a Formello. Pronto a legarsi alla Lazio

26/08/2026 | 18:15:14

Andrea Pinamonti è pronto a diventare un calciatore della Lazio. L’attaccante è da poco arrivato al centro sportivo di Formello, pronto a sottoporsi al classico iter di visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al club biancoceleste. Confermato quanto raccontato, partendo da venerdì scorso quando abbiamo parlato della riapertura dei contatti tra Lazio e Sassuolo.