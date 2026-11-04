TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Piccoli torna in gruppo, buone notizie per Palladino

04/11/2026 | 13:22:38

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Roberto Piccoli attaccante del Bologna torna in gruppo ad allenarsi con la squadra, lo fa sapere la società attraverso il sito: “Proseguono al centro tecnico Niccolò Galli gli allenamenti della squadra in preparazione alla trasferta di Parma: per i rossoblù di Raffaele Palladino attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Roberto Piccoli è tornato ad allenarsi con il gruppo, seduta differenziata per Jay Enem e Lorenzo De Silvestri“.

Foto: instagram Piccoli