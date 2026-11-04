Piccoli torna in gruppo, buone notizie per Palladino

04/11/2026 | 13:22:38

Roberto Piccoli attaccante del Bologna torna in gruppo ad allenarsi con la squadra, lo fa sapere la società attraverso il sito: “Proseguono al centro tecnico Niccolò Galli gli allenamenti della squadra in preparazione alla trasferta di Parma: per i rossoblù di Raffaele Palladino attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Roberto Piccoli è tornato ad allenarsi con il gruppo, seduta differenziata per Jay Enem e Lorenzo De Silvestri“.

Foto: instagram Piccoli