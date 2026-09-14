Petrachi: “Simeone sta provando nel riscaldamento, vediamo. Cacciamani piace a Gasp, ma abbiamo rifiutato l’offerta”

14/09/2026 | 18:04:29

Petrachi a DAZN nel prepartita contro la Roma: “Sono arrivati giocatori funzionali al gioco che ha in testa Abate. Alcuni di loro si sono già integrati, altri lo faranno. Simeone sta provando con la squadra e siamo qui per capire se ce la fa, ha avuto un blocco dorsale, il famoso colpo della strega. Siamo curiosi di vedere come farà i primi movimenti. Cacciamani piace alla Roma e a Gasperini ma noi abbiamo deciso di non cederlo, a meno di offerte irrinunciabili che non sono arrivate. Alla Roma è stato un anno intenso e profondo, purtroppo ci sono state vicissitudini particolari, ma mi hanno dato tanto dal punto di vista affettivo”.

Foto: Sito Torino