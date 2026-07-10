Petrachi: “Ora inizia questo nuovo percorso. Abate mi ha trasferito energie”

10/07/2026 | 12:46:41

Oggi è il giorno della presentazione di Ignazio Abate come nuovo allenatore del Torino. Il ds granata Gianluca Petrachi ha dichiarato: “Il presidente ha delegato me per la presentazione oggi la conferenza la faremo io e Ignazio. Parto dall’idea di ringraziare Roberto D’Aversa perché ha fatto un lavoro incredibile ha portato dei risultati e tutto sommato avrebbe meritato di stare sulla panchina del Torino. Però sono un direttore che si prende delle responsabilità e credo in un progetto nuovo. Mi sarebbe piaciuto fare un calcio diverso cercando di lavorare sui giovani e un allenatore che ha dimostrato di avere idee importanti, di nuova generazione. Ignazio mi ha trasferito energie, idee che condivido in pieno e il passaggio è stato obbligato per andare in una direzione. E’ partito dai giovani ed è importantissimo. Per saperci lavorare bisogna avere anche delle esperienze. Viene da esperienze in cui ha dimostrato di essere uscito sempre alla grande. Certamente non ha fatto la Serie A però sono convinto che possa ritagliarsi uno spazio importante in un campionato in cui può dimostrare attitudini e l’umiltà che lo contraddistingue. Sono contento di averlo scelto in piena sintonia con il presidente. Ora inizia questo nuovo percorso, questa voglia di cambiamento che da gennaio ci ha contraddistinto“.

Foto: sito torino