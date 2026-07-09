Pessina: “Sia io che mister Juric abbiamo voglia di riscatto e far ricredere tutti”

09/07/2026 | 15:59:59

Il capitano del Monza, Matteo Pessina, ha parlato a Sky dopo il ritorno in serie A dei brianzoli.

Le sue parole: “Da parte mia e del mister Juric, c’è voglia di far ricredere un po’ tutti, anche il mister ha voglia di far bene e di mostrare che calcio fa. Noi ci vogliamo mettere a disposizione e seguirlo in tutto quello che dice. Come allenatore e persona è uno che dice le cose in faccia e non ha paura, soprattutto quando non vanno bene. Il fatto che dica a un giocatore quando una cosa non funziona significa che, se segui quello che dice, puoi far meglio te e per la squadra. Un modo di comunicare che ti entra dentro. E le disposizioni tattiche che ha ti fanno cambiare da giocatore: io ho avuto la fortuna di averlo già avuto al Verona e magari il passaggio sarà più semplice, ma sono felice per i miei compagni che potranno fare benissimo”.

Foto: sito Monza