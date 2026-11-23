Pessina: “La società ha le idee chiare e sa cosa vuole fare. Sono davvero orgoglioso di essere il capitano del Monza”

23/11/2026 | 23:34:10

Il capitano del Monza, Matteo Pessina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“I complimenti del mister? Il mister mi conosce bene già da tempo e sa quale apporto posso dare alla squadra. Questi elogi mi fanno piacere anche perché credo che lui si riveda un po’ in me: da giocatore era così e alzava sempre il livello. Pur essendo due calciatori diversi, lui era sempre aggressivo, teneva alto il ritmo e giocava con grande intensità e forza, quindi penso che anche per questo motivo apprezzi il contributo che do alla squadra. La scelta di restare al Monza? Sicuramente incide il legame con il territorio: io qui sono nato e sono cresciuto nel settore giovanile, poi sono stato un po’ in giro e infine sono tornato. Mi è stata affidata la fascia da capitano, quindi per me è un bel progetto che mi rende davvero soddisfatto. Ho avuto l’opportunità di andare in squadre magari più blasonate, che potevano lottare per posizioni più alte o per l’Europa, anche se nella vita non si può mai dire dove potremo arrivare: intanto ci godiamo questa vittoria. Sono molto contento del percorso che stiamo facendo; anche la società ha le idee chiare e sa cosa vuole fare, avendo scelto un allenatore coraggioso e una linea di mercato altrettanto coraggiosa. Siamo tanti giovani e tanti italiani, questo ci fa piacere: sono davvero orgoglioso di essere il capitano di questa squadra”.

Foto: Instagram Monza