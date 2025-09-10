Pessina: “Avrei potuto lasciare il Monza per tornare in azzurro. Vogliamo la Serie A”

10/09/2025 | 19:45:06

Attraverso un post presente sul proprio profilo social, Matteo Pessina ha chiarito un paio di questioni, pronto a ripartire alla conquista dell’obiettivo stagionale: la Serie A. Di seguito, le parole del capitano del Monza: “Cari monzesi, come state? Vi scrivo perché è da un po’ che non ci sentiamo. lo sto bene, sono felice di essere tornato a fare la cosa che più amo, dopo l’infortunio della scorsa stagione. Il Monza questa estate ha dimostrato più di ogni altra squadra quanto volesse tenermi per ritornare dove ognuno di noi vuole stare: in Serie A. Ed io sono felice di essere qui. Questa città e questa maglia mi scorrono nelle vene. Ci terrei a chiarire una cosa perché davanti a noi abbiamo una stagione lunga, in cui dovremo essere tutti uniti verso il nostro obiettivo. Avrei potuto lasciare il club che amo solo per tornare a giocare in Europa e per seguire il mio sogno di tornare in azzurro. Credo che voi lo possiate comprendere. Adesso il tempo delle parole deve finire e da venerdì si ripartirà con la nostra ambizione e quella di una città intera. Uniti, forza Monza”.

Foto: Instagram Pessina