Perrone: “Dispiace la sconfitta. Per larghi tratti siamo stati superiori alla Roma”

Maximo Perrone, giocatore del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma.

Queste le sue parole: “In quel momento non è che stai molto a pensare, quel passaggio ha cambiato tutta la velocità dell’azione, Da Cunha si è ben smarcato e ha creato lo spazio facendo si che il mio passaggio fosse giusto per poi andare a segnare”.

Vi sentite ancora una squadra che deve salvarsi o siete già proiettati verso altro grazie al lavoro del tecnico?

“Siamo una squadra che vuole imporre la propria mentalità, vogliamo sempre arrivare, anche in trasferta e anche vincendo contro avversari di un certo tipo. Vogliamo crescere sempre di più e mantenere questa mentalità vincente”.

Hai già giocato in Inghilterra e in Spagna, che differenze vedi con il nostro calcio e come ti stai trovando in serie A?

“E’ un calcio molto competitivo, molto fisico. Nessuna squadra che affronti ti lascia niente, è un campionato molto tecnico, con tantissimi duelli. Soprattutto dal punto di vista difensivo è complicato affrontare le squadre italiane perchè sono tutte molto competitive”.

Qual è il rammarico più grande che hai oggi?

“Certamente oggi mi dispiace aver perso, perchè vogliamo sempre cercare di giocare bene ma vogliamo anche sempre vincere. Penso siamo stati superiori per almeno una parte della partita e perdere mi dispiace e ci dispiace profondamente”.

Foto: sito Como