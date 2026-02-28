Perla di Dimarco e rigore di Calhanoglu: 2-0 al Genoa, l’Inter vola sempre più verso lo Scudetto

28/02/2026 | 22:40:31

È terminata in un successo nerazzurro la partita tra Inter e Genoa.

La partita si è indirizzata sin da subito a favore dei padroni di casa, con il Genoa in difficoltà nel trovare lo specchio della porta avversaria. Al 31′, i nerazzurri hanno trovato la rete del vantaggio con un tiro al volo di Dimarco, terminato nell’angolino basso della porta. Il primo tempo si è così chiuso sul punteggio di 1-0.

Nel secondo tempo nulla cambia: gli ospiti riescono ad aumentare il proprio possesso palla, ma creano troppo poco, mentre l’Inter continua a rendersi pericolosa e al 69′ ottiene un calcio di rigore dopo un tocco di mano in area di Amorim. A trasformarlo, al 70′, è Calhanoglu, che raddoppia per i padroni di casa e chiude la partita sul 2-0.

