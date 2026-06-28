Perisic: “L’Inter? A gennaio ero vicino. Adesso sanno dove trovarmi…”

28/06/2026 | 11:28:03

Perisic è tornato a parlare della sua storia d’amore con l’Inter, che potrebbe ancora non essere finita. Infatti ai microfoni di Sportitalia, il croato ha parlato di un ritorno a Milano: “A gennaio ero molto vicino, però non sono risuscito ad andare. Dipende dal Direttore e dal Presidente, loro sanno dove sono, mi devono trovare”. Dichiarazioni importanti quelle di Ivan, che confermano una forte connessione tra il campionato nostrano e la Nazionale croata, ma soprattutto tra lui e i colori nero ed azzurro.

Foto: X Inter