Perin: “Nazionale? Se non ci sperassi, non sarei così competitivo. Con Ballardini ognuno si sacrifica per l’altro”

Mattia Perin, portiere del Genoa, ha rilasciato una intervista tra le colonne dell’edizione giornaliera de La Gazzetta dello Sport, parlando del sogno di un ritorno in Nazionale, e della rinascita della squadra dall’arrivo di Davide Ballardini.

Sull’autostima della squadra adesso che le cose si sono sistemate: “È bello prima della partita guardare negli occhi i compagni e capire che ognuno è disposto a sacrificarsi per l’altro. Non a caso poi i risultati si vedono. Questo è esattamente quello che ci ha chiesto Ballardini, e noi siamo ben contenti di esaudire le sue richieste”.

Sul ritorno in Azzurro: “Il ct mi conosce… Ed io se non avessi questa speranza, con la voglia di tornare in Nazionale, non potrei mai essere un portiere così competitivo. Certo so quanto sia difficile visto che ho perso un pò di terreno nelle gerarchie negli ultimi due anni avendo subito anche un infortunio, ma è giusto che sia così. Devo lavorare più degli altri se voglio avere qualche possibilità. Vedremo quel che accadrà. Se lo meriterò, ben venga. Lavoro anche per questo”.

Foto: sito Genoa