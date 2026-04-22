Percassi: “Evidente errore sul gol annullato a Ederson. Qualificazione buttata per un episodio che ha condizionato la partita”

23/04/2026 | 00:23:16

Luca Percassi ha parlato a Mediaset dopo la partita persa dall’Atalanta contro la Lazio: “C’è un evidente errore sul gol annullato ad Ederson e c’è stato più di un errore da parte dell’arbitro. Mi dispiace che sia stata buttata via una qualificazione meritata su un episodio chiave che ha condizionato la partita. Non è la prima volta che ci capita, abbiamo una ferita aperta dalla finale del 2019. Oggi, di fronte ad un’altra partita importante, siamo stati penalizzati in modo incredibile”.

foto x atalanta