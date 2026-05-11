Percassi: “Europa? Passa tutto dalla finale di Coppa Italia. Giuntoli? Tra i migliori in Europa”

11/05/2026 | 20:56:13

Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ha parlato a Sky a margine di un evento, dove ha parlato del momento del club.

Queste le sue parole: “La qualificazione in Europa passa dalla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Diciamo che siamo molto interessati… vediamo mercoledì sera cosa succede”.

A fine stagione l’avventura del ds Tony D’Amico all’Atalanta potrebbe terminare? “Ho un rapporto personale straordinario, quello che ha fatto in questi anni lo conosco molto bene nel dettaglio. Posso solo ringraziarlo per quello che sta facendo, mi rendo conto che come può capitare per certi nostri calciatori che sono corteggiati, possa esserlo anche lui. Mancano ancora due partite e probabilmente il nostro rapporto potrebbe anche concludersi, ma non quello di stima che continuerà per sempre. Il mio compito è quello – qualora D’Amico dovesse andare via – di farci trovare pronti con una soluzione per il bene dell’Atalanta e cercheremo di prendere un sostituto all’altezza che il mercato ci può proporre”.

Giuntoli può essere uno dei nomi per il post D’Amico? “Penso che Giuntoli rappresenti uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, si è formato nelle categorie inferiori, però vedremo cosa succede. Sono ben consapevole che ha tante squadre che lo chiamano, vedremo se questo sarà un matrimonio che si può realizzare. Se così fosse saremmo molto contenti”.

Il futuro di Palladino? “E’ nostra prassi sedersi a fine campionato quando non si hanno più distrazioni e faremo così anche questa volta”.

Foto: X Atalanta