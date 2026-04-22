Percassi: “Con Gasperini vissuti 9 anni straordinari, ma ora pensiamo al presente e al futuro”

22/04/2026 | 20:49:20

Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia, parlando anche di Gasperini: “Abbiamo vissuto momenti molto importanti, 9 anni straordinari. Normale lasciarsi alle emozioni, ma il calcio non lascia tempo e siamo concentrati sul presente e sul futuro. Giovani italiani? Noi qualcuno lo abbiamo e siamo contenti, speriamo che nel prossimo futuro ne vedremo altri. Il talento c’è nelle nostre giovanili, nel calcio italiano ci sono basi forti da cui ripartire per tornare competitivi”.

foto x atalanta