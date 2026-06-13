Pepe: “Se il Real avesse bisogno di me sono sempre a disposizione. Bernardo Silva? Deciderà Florentino Perez”

13/06/2026 | 17:10:39

Il grande ex difensore del Real Madrid Pepe ha commentato le vicende di mercato dei Blancos: “Bernardo Silva? Ha molta qualità, sì. È vero che è svincolato. Non so se sia una possibilità, ma il presidente sa cosa è meglio per la squadra. Mourinho è una figura chiave per garantire che tutti siano in sintonia e per aiutare il Real Madrid a tornare ai vertici. Se qualcuno ha bisogno di me, come oggi, per giocare e dare una mano, sono sempre a disposizione del Real Madrid”.

Foto: Instagram Pepe