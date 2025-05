Pepe Reina saluta il calcio a 43 anni: l’espulsione beffa nella sua ultima serata

23/05/2025 | 21:59:03

Si è chiusa in malo modo la carriera di Pepe Reina. Il portiere spagnolo, campione del Mondo 2010 e campione d’Europa nel 2008 e 2012 con la Spagna, saluta il calcio. La sua ultima gara era quella di questa sera, Como-Inter, scelto titolare dal compagno di Nazionale, Cesc Fabregas. Una espulsione nel finale di primo tempo, purtroppo rende amara la sua serata. Uscita pericolosa a piede alto e rosso per lui.

Pepe Reina è stato uno dei portieri più longevi e carismatici del calcio europeo. Cresciuto nella cantera del Barcellona, ha esordito in prima squadra nel 2000. Dopo una parentesi al Villarreal, si è affermato come portiere di livello internazionale durante la sua lunga esperienza al Liverpool (2005–2013), dove è diventato un idolo dei tifosi per le sue parate spettacolari, la personalità forte e l’abilità nel gioco con i piedi.

Successivamente ha vestito diverse maglie prestigiose tra cui Napoli, Bayern Monaco, Milan, Aston Villa e Lazio, portando esperienza e leadership ovunque andasse. Con il Napoli ha vissuto stagioni brillanti, contribuendo alla conquista di una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Come detto, con la Spagna, pur avendo spesso ricoperto il ruolo di secondo portiere dietro Casillas, è stato parte integrante della generazione d’oro che ha vinto due Europei (2008, 2012) e un Mondiale (2010).

Negli ultimi anni ha deciso di concludere la carriera in Italia, al Como, in Serie B, offrendo il suo contributo anche fuori dal campo come figura di riferimento per i più giovani.

Nel 2025, a 42 anni, Reina ha annunciato il ritiro. La sua ultima partita con il Como è stata però segnata da un episodio amaro: è stato espulso, chiudendo così simbolicamente una carriera intensa, ricca di emozioni e contraddistinta da una grande passione per il calcio.

Foto: twitter personale