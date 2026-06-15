Pellegrino: “Vestire la maglia dell’Argentina e migliorare sono i miei sogni, tanti li ho già realizzati”

15/06/2026 | 18:20:44

L’attaccante del Parma Mateo Pellegrino ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A: “Se potessi parlare al me più piccolo gli direi di godersi il percorso, lavorando. Per quanto il cammino sia difficile arriveranno i premi, alla fine del giorno sta giocando a calcio che è quello che ti piace, goditi quello che ami e divertiti, che è quello più importante. Ho molti sogni, molti sono diventati veri. Ovviamente ho altri sogni e farò di tutto per realizzarli, è bello svegliarsi di mattina e avere una motivazione. Ti potrei dire l’arrivare nella Nazionale dell’Argentina, migliorarmi ogni anno e segnare. Sono felice perché ne ho già compiuti molti, ma ne ho altri”.

foto x lega serie a