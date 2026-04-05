Pellegrini: “La partita con la Juve ci ha fatti arrabbiare, siamo in difficoltà per alcuni episodi”

06/04/2026 | 00:06:32

Lorenzo Pellegrini ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l’Inter: “Siamo entrati in campo e abbiamo preso gol. Dopodiché abbiamo cercato in tutti i modi di reindirizzare una partita e ci eravamo riusciti perché alla fine avevamo pareggiato, dopodiché loro con questo tiro da molto lontano di Çalhanoğlu hanno ritrovato il gol subito prima della fine del primo tempo. Siamo rientrati in campo di nuovo e abbiamo preso un altro gol. Non è mai facile reagire a tutti questi episodi in cui senti di essere abbastanza all’interno della partita, di poter far male, di poter comandare la partita come per me è stato il primo tempo. E poi dopo insomma, prendere il gol così non ti aiuta. Io sinceramente non penso che un gol preso al novantatresimo in una partita possa compromettere quello che è, diciamo, l’impegno e la dedizione, la concentrazione, la voglia di vincere le partite. Sicuramente ci ha fatto arrabbiare perché al di là dei due punti persi, comunque è stata un po’ vanificata una grande partita, secondo me. Un po’ anche come era successo con le due col Milan, no? In cui abbiamo fatto molto bene e poi dopo alla fine abbiamo portato a casa poco. E questo per noi è un dispiacere perché comunque, quello che non manca mai a questa squadra è la voglia di fare bene, la voglia di dare tutto quello che uno si ha, a volte non basta. Semplicemente stiamo riscontrando delle difficoltà, soprattutto legate a degli episodi, che in questo momento non ci aiutano e quindi bisogna insomma rimettersi il caschetto tutti quanti insieme e cercare di spostare questi episodi dalla nostra parte anziché come nelle ultime settimane contro”.

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