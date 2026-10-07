Pellegrini: “I tifosi devono sognare sempre. Sono tornato a disposizione”

07/10/2026 | 23:48:07

Le parole di Lorenzo Pellegrini a margine di un evento: “I tifosi credo che debbano sempre sognare, così come deve sempre sognare chi fa sport. Penso che nessuno scenda in campo pensando di perdere. Sogniamo sempre tutti quanti. Sono passate solamente cinque partite in cui io non ci sono stato, ma i ragazzi sono stati eccezionali, fantastici. È sempre un po’ un’incognita quando inizi la stagione, però già dagli allenamenti vedevo che il livello era alto. Sono finalmente tornato a disposizione. Prima della sosta avevo fatto due panchine, ma ero appena rientrato e non ero ancora pronto. Questa sosta è arrivata nel momento perfetto, perché ho avuto la possibilità di allenarmi, spingere e anche provare. Sono molto contento e molto carico per questa ripartenza”.

Foto: Sito Roma