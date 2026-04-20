Pellegrini: “Gasperini è più carico di prima. La Champions non dipende solo da noi, ma vogliamo vincerle tutte”

20/04/2026 | 16:15:46

Lorenzo Pellegrini è tornato a parlare a margine del premio Insider Sport a Coverciano: “Quello che noi abbiamo sempre fatto da inizio stagione è stato pensare solo a noi, non guardare troppo i numeri della classifica. Visto che in questo momento non dipende solo da noi, ciò che possiamo fare è concentrarci su noi stessi e cercare di vincere tutte le partite rimaste, poi alla fine si vedrà. Gasperini è più carico di prima, dobbiamo concentrarci solo su queste ultime partite. Quello che interessa a noi è stare il meglio possibile sul campo per vincere le sfide, poi vedremo ciò che succederà. Il mio percorso quest’anno? Sono contento perché quella scorsa è stata una stagione davvero difficile e il mio infortunio a maggio è stato veramente la ciliegina sulla torta. Devo dire che ho iniziato questa stagione con qualche problemino legato sempre a quell’infortunio ma veramente sono contento della crescita e continuità che ho avuto fino all’incidente di Pisa”.

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