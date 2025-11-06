Pellegrini: “Era importante vincere. Possiamo migliorare, la strada è quella giusta”

06/11/2025 | 23:59:38

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato a Sky dopo il successo in Scozia contro i Rangers.

Queste le sue parole: “Era importante vincere oggi per recuperare, non era una partita semplice. Volevamo dare continuità alle ultime partite, si può fare sicuramente meglio ma siamo sulla strada giusta”.

Che momento è quello attuale della Roma? “Credo sia presto per fotografare la situazione, quello che va apprezzato è il continuo miglioramento di questo gruppo. A inizio stagione abbiamo fatto risultati, ma non con questa determinazione e questi miglioramenti che ora si vedono a occhio nudo. L’obiettivo è continuare a migliorarci e poi tra un po’ sarà tutto più chiaro anche per noi”.

Come stai adesso fisicamente? “L’inizio è stato un po’ difficile, venivo dall’infortunio e mi mancavano un po’ le partite. Poi dal derby in poi ho avuto quella continuità che tanto desideravo e mi ha fatto un po’ calare subito dopo. Adesso invece mi sento molto bene fisicamente, al di là che giochi titolare o entri. Sono molto felice perché questa estate è stata molto difficile anche mentalmente. Il mister è molto esigente, ma sa quali sono le corde giuste da toccare. Da giocatore e da tifoso sono molto contento che sia lui l’allenatore della Roma”.

Davanti quanto state crescendo? “Stiamo cercando di comunicare molto, perché per me è importante. Artem (Dovbyk ndr) ha fatto un paio di smarcamenti che forse un po’ di tempo fa non avrebbe fatto, questo è quello che stiamo cercando di fare: capirci, perché in campo ci sono pochi secondi per decidere il da farsi. In queste partite stiamo facendo molto meglio, oggi si potevano fare più gol”.

Foto: sito Roma