Pelé: “Gabigol in Europa? Magari non sfonderà mai”

Lunga intervista alla Gazzetta dello Sport di Pelé. L’ex campione brasiliano ha toccato vari temi nel suo intervento sulle colonne della rosea, fra cui il rendimento del connazionale Gabigol, giocatore di proprietà dell’Inter ma in prestito al Flamengo, sul quale ha dichiarato: “E’ un buon giocatore, spero che abbia fortuna. Ma non si può garantire che sfonderà in Europa”.

Poi a proposito del VAR nel calcio ha aggiunto: “E’ un po’ confuso. L’intenzione è positiva ma l’applicazione mi lascia perplesso”.

Foto: pele-bbccom