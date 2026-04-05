Peggiorano le condizioni di Lucescu. L’ex CT si trova in coma farmacologico

05/04/2026 | 15:14:38

Notte drammatica per Mircea Lucescu. Il tecnico rumeno, ex CT, oggi ottantenne, si trova attualmente nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Universitario di Bucarest, dove i medici sono stati costretti a indurre il coma farmacologico a seguito di un brusco peggioramento del suo quadro clinico. Lucescu aveva avuto un arresto cardiaco dopo la gara di qualificazione al Mondiale, la scorsa settima a contro la Turchia. Stava per essere dimesso, quando ha avuto altri due arresti cardiaci, che lo hanno costretto al coma. Le sue condizioni sono molto gravi.

Foto: sìto Romania