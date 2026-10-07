Pedro si ritira dal calcio! 25 trofei, 218 gol e 106 assist per l’ex Roma e Lazio

07/10/2026 | 14:45:01

Con un video sui propri social, Pedro Rodriguez, storico attaccante del Barcellona di Guardiola e poi al Chelsea, alla Roma e alla Lazio, ha annunciato l’addio al calcio all’età di 39 anni. In carriera ha vinto tutto: cinque volte La Liga, 4 Supercoppe di Spagna, tre Champions League, Supercoppe europee e Copa del Rey, due Mondiali per Club, una Europa League, Premier League e FA Cup. In Nazionale è stato protagonista dei successi della Roja con la conquista del Mondiale 2010 e dell’Europeo 2012.

Il messaggio: “Sento che è il momento. Il momento per fare un passo avanti e iniziare una nuova fase della mia vita. Me ne vado orgoglioso per aver vissuto il mio sogno e per tutte le persone che sono state al mio fianco per realizzarlo. Grazie calcio per avermi reso così felice”.

Foto: X Pedro