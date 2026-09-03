Pedro Obiang: “Zeballos colpo elaborato, abbiamo fatto tutto il possibile per farlo arrivare a Monza”

04/09/2026 | 00:08:01

Pedro Obiang, ds del Monza, ha parlato a Sky Sport del colpo Zeballos: “È stato un colpo elaborato. Abbiamo un grande team incaricato dello scouting, di seguire tutte le possibilità, ovviamente quando se n’è parlato in sala riunioni non si credeva che potesse essere possibile ma la dirigenza e la proprietà nel momento adeguato hanno risposto di sì e noi abbiamo fatto il possibile per farlo arrivare” .

Foto: Sito Monza