Pedro Gonçalves: “Non siamo pronti a vincere ora, ma nei prossimi quattro anni potremmo toglierci soddisfazioni”

16/09/2026 | 15:15:52

L’acquisto last minute della Fiorentina, arrivato in chiusura di mercato dallo Sporting Lisbona, Pedro Gonçalves, ha tenuto la conferenza stampa di presentazione pochi minuti fa al Viola Park. Le parole del portoghese.

Sulla disposizione in campo: “Ho parlato diverse volte con mister Vanoli. Per quello che ho avuto modo di vedere, il mister ama giocare con il 4-3-3: proprio per questo le mie caratteristiche sono molto diverse da quelle di Gnonto e Njie. Sono un calciatore differente, la mia posizione naturale è quella del numero 10 o come diremmo in Portogallo, da numero 8. Mi piace muovermi tra le linee, al centro del campo”.

Sull’avventura allo Sporting: “Ci tengo a ringraziare lo Sporting per tutto: faccio parte della storia di quel club e porto con me una mentalità vincente”.

Sull’obiettivo a lungo termine: “Amo fissarmi sempre grandi obiettivi, a partire dalla vittoria. Penso che la Fiorentina abbia un progetto solido e ben strutturato: non credo saremo pronti per vincere nell’immediato, ma nei prossimi quattro anni potremo toglierci grandi soddisfazioni e raggiungere ottimi risultati. Darò il massimo per fare la storia anche di questo club”.

Sulla non convocazione al Mondiale: “Non sono andato al Mondiale e chiaramente tutti i calciatori sognano di giocarlo, per cui la delusione c’è stata. La Nazionale portoghese, esattamente come quella italiana, vanta tantissimi giocatori di alto livello ed è sempre complicato trovare spazio in gruppi così competitivi. In ogni caso ho tifato per il Portogallo e rispetto pienamente le decisioni del CT, che non ha mai scelte facili da prendere”.

Sulla scelta della Fiorentina: “Con il mio agente sono sempre stato chiaro: la mia priorità è sempre stata quella di rimanere in Europa per giocarmi le mie carte ai massimi livelli. Giocare nel campionato italiano è sempre stato uno dei miei grandi obiettivi, per questo ho accolto con enorme entusiasmo la chiamata della Fiorentina, specialmente nell’anno di una ricorrenza storica come quella del Centenario. Quello viola è un progetto vincente che mi affascina, volto a creare un’identità forte e a riportare la squadra ai vertici del calcio italiano. Proprio per questa sua mentalità vincente, ritengo sia il club ideale per me”.

Foto: Instagram Pedro Gonçalves