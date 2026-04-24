Pedro carica in vista della finale di Coppa Italia: “Cari tifosi, vi aspettiamo allo stadio”

24/04/2026 | 14:00:01

Pedro, attaccante della Lazio, ha caricato il popolo biancoceleste dopo il raggiungimento della finale di Coppa Italia.

La Lazio sfiderà l’Inter, che Pedro, esattamente un anno fa, fece piangere, togliendo una vittoria ai nerazzurri e regalando di fatto lo scudetto al Napoli.

Lo spagnolo ha così scritto sui social in vista della finale: “Grinta e cuore, questa squadra non molla mai. Una bella vittoria che ci porta in Finale, adesso vi aspettiamo tutti allo stadio. Avanti insieme!! FORZA LAZIO!!”.

Foto: sito Lazio