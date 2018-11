Pedrinho, l’agente: “L’Inter non me lo ha chiesto, ma parlerò con loro se mi chiameranno”

Intervenuto tramite una story sul proprio profilo Instagram, Will Dantas, agente di Pedrinho, ha commentato le indiscrezioni provenienti dal Brasile che accosterebbero il suo assistito all’Inter nell’ambito di un possibile scambio che porterebbe Gabigol al Corinthians: “Sto ricevendo diverse telefonate da Spagna, Italia e Germania. Ho appena parlato con un giornalista italiano e mi ha chiesto di un possibile scambio tra Pedrinho e Gabriel Barbosa. Volevo chiarire, non è successo niente. L’Inter non me lo ha chiesto, se lo farà parlerò con loro come ho fatto con Ajax e Psg quando mi hanno chiamato”. Sulle qualità del giocatore: “Mantenendo le giuste proporzioni, penso che assomigli a Zico. Spero che faccia progressi nella sua carriera, sia che rimanga al Corinthians o no. Sono molto orgoglioso di questo ragazzo. Non solo per quello che fa tecnicamente, ma per la persona, per l’umiltà”.

Foto: Mundo ESPN