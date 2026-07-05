Pedri: “Sogno una finale dei Mondiali contro Messi. Flick ha cambiato la mentalità del Barcellona”

05/07/2026 | 18:34:13

Pedri ha concesso un’intervista ad AS: “Sogno una finale dei Mondiali contro l’Argentina di Messi. Mi piace molto guardarlo giocare. Mi piaceva già quando mi allenavo con lui ogni giorno. Quello che sta facendo è incredibile. Le cose che fa alla sua età, può farle solo con la qualità che ha. Per me, è il miglior giocatore della storia. Flick ha cambiato la mia posizione in campo e, soprattutto, ci ha instillato una mentalità vincente, competitiva. Questo è ciò che ha veramente cambiato, e ha trasformato la mentalità della squadra. Dobbiamo ringraziarlo; ha cambiato la mentalità del Barça”.

Foto: Instagram Pedri