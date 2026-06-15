Pecchia in pole per la panchina Samp: confermate le indiscrezioni di ieri mattina

15/06/2026 | 09:30:02

La Sampdoria deve scegliere l’allenatore e ci sono conferme sull’indiscrezione del Secolo XIX di ieri mattina. Fabio Pecchia è in pole, circa 24 ore dopo possiamo confermare l’attuale gerarchia e aggiungere che nelle prossime ore il club blucerchiato lavorerà per liberare l’allenatore legato ancora al Parma fino al 30 giugno 2027. La Samp ha avuto contatti con Possanzini, ma il primo nome è Pecchia. Quest’ultimo è stato accostato anche a un club di Serie A, notizia senza grande fondamento.

Foto: sito Parma