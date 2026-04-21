Pazza Inter: va sotto 2-0, poi ribalta il Como con Calhanoglu (doppietta) e Sucic. E’ in finale di Coppa Italia

21/04/2026 | 22:59:22

L’Inter ribalta il Como al termine di una partita pazzesca che finisce 3-2 per i nerazzurri. Il Como di Fabregas conduce 1-0 a San Siro contro l’Inter dopo i primi 45′. Ospiti in vantaggio al 32′. Van der Brempt sfida in uno contro uno Dimarco, lo vince, palla indietro a Baturina che a centro area arriva di corsa e piazza il destro che sbatte contro il palo e poi finisce in rete. Reazione dell’Inter che non tarda ad arrivare 4 minuti più tardi. Colpo di testa di Thuram, salvataggio di Perrone sulla linea. A inizio ripresa Da Cunha fa 2-0. Errore in disimpegno dell’Inter, recupero Paz che trova il corridoio per Da Cunha che si accentra in area e fa partire il sinistro che mette a sedere Martinez. Arrivano i cambi e lo scatto d’orgoglio dei nerazzurri, con Sucic e Diuof che cambiano la partita. Doppietta di Calhanoglu (un tiro deviato e un colpo di testa), poi il destro chirurgico di Sucic nel finale, l’Inter ribalta il Como e va a prendersi la finale di Coppa Italia e attende la vincente di Lazio-Atalanta.

foto x inter