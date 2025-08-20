Esclusiva: Payero alla Cremonese, è fatta. I dettagli

20/08/2025 | 10:30:21

Martin Payero lascia l’Udinese dopo due anni, è fatta per il trasferimento alla Cremonese. Gli accordi prevedono il prestito oneroso di un milione, l’obbligo in caso di salvezza per 6 milioni più il 15 per cento sulla futura rivendita. Payero è stato al centro di lunghe trattative con un paio di club brasiliani, ma senza arrivare a un’intesa. Il centrocampista classe 1998 firmerà un contratto pluriennale da 1,4 milioni più bonus a salire e nelle prossime ore (probabilmente domani) è atteso a Cremona per le visite con il suo nuovo club.

Foto: X Udinese