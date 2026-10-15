Pavlovic: “Cisse? E’ un bravo ragazzo che lavora tanto, sono molto contento per lui”

15/10/2026 | 22:00:49

Il difensore del Milan, Strahinja Pavlovic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match vinto contro il Salisburgo. Queste le sue parole:

“Se questa è una vittoria che da fiducia? Abbiamo avuto qualche problema davanti alla porta nelle ultime partite, stasera abbiamo proposto un bel calcio. Se mi aspettavo questo impatto di Cisse? No, devo essere onesto. E’ un bravo ragazzo che lavora tanto, sono molto contento per lui”.

Foto: X Milan