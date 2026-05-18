Pavard saluta il Marsiglia: “Me ne vado con molte emozioni, insegnamenti e il ricordo di uno spogliatoio rimasto unito fino alla fine”

18/05/2026 | 21:31:39

Si conclude l’esperienza di Benjamin Pavard che lascerà il Marsiglia e torna all’Inter.

Il giocatore sui social saluta il club transalpino: “Oggi si volta pagina con l’Olympique Marsiglia. Indossare questa maglia resterà un’esperienza forte sia per la mia carriera sia per la mia vita. Ho sempre cercato di dare tutto sul terreno di gioco e di rappresentare questo club con rispetto e dedizione. Me ne vado con molte emozioni, insegnamenti e il ricordo di uno spogliatoio rimasto unito fino alla fine. Ringrazio la società, lo staff, i miei compagni e tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa stagione. Auguro il meglio all’OM per il futuro”

Foto: X Marsiglia