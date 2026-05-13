Paura per Torreira, l’ex Fiorentina aggredito fuori da un centro commerciale in Turchia

13/05/2026 | 15:06:33

Attimi di paura per l’ex Sampdoria e Fiorentina Lucas Torreira. Secondo quanto ricostruito da Haberler, Torreira è stato aggredito all’esterno di un bar di un centro commerciale a Kasimpasa, nel quartiere di Beyoglu (Istanbul). Il centrocampista è stato colpito da un pugno dal malvivente e sono dovuti intervenire alcuni amici intimi e le guardie di sicurezza per riportare la situazione alla serenità. Il giocatore ha riportato escoriazioni e un gonfiore attorno all’occhio sinistro, ha già sporto denuncia.

Foto: Instagram Galatasaray