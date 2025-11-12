Paura per Sterling: ladri cercano di entrargli in casa mentre sta con la famiglia

12/11/2025 | 12:35:01

Secondo quanto riportato da più media inglesi (tra cui The Telegraph e Daily Mail), poche ore prima del calcio d’inizio della partita tra Chelsea e Wolverhampton (3-0) , per la quale Raheem Sterling non era stato convocato, l’attaccante trentenne è stato vittima di un tentativo di furto con scasso nella sua abitazione, dove si trovava con moglie e figli. Un portavoce del calciatore ha affermato parlando al Daily Mail: “Possiamo confermare che Raheem Sterling è stato vittima di un’effrazione in casa questo fine settimana. Possiamo anche confermare che lui e i suoi figli erano presenti in casa in quel momento. Sebbene si tratti della massima violazione della privacy e della sicurezza, siamo grati di poter confermare che lui e i suoi cari stanno bene. Chiediamo che la privacy di Raheem e dei suoi cari sia rispettata in questo momento difficile”.

Foto: Instagram Chelsea