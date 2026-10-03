Pato: “Ho parlato con Cardinale ed è convinto che il Milan tornerà a vincere. Ha provato a portare Endrick”

03/10/2026 | 15:16:36

Alexandre Pato, uno degli attaccanti più forti e, al tempo stesso, più sfortunati della storia del Milan, ha parlato della propria vita calcistica a Milano e dello stato attuale dei rossoneri al Festival dello Sport di Trento.

Sulla scelta di firmare per il Milan: “Quando mi hanno proposto il Milan avevo altre offerte, ma io volevo andarci perché c’erano tanti brasiliani, tra cui anche Ronaldo. Alla Play Station giocavo spesso con il Milan, il mio sogno era diventato realtà. I brasiliani mi hanno aiutato tanto e passavo tanto tempo con loro. Ho sempre voluto diventare come Ronaldo e al Milan ho potuto giocare con lui”.

Sull’aiuto di Ancelotti, suo primo allenatore al diavolo: “Mi è stato sempre vicino e siamo ancora in contatto. Mi ha aiutato tanto. Uno dei gesti più carini che ho avuto in carriera è quando mi ha preso per mano e mi ha presentato al resto della squadra. Mi ha insegnato tanto. Ora spero possa fare bene anche da CT del Brasile”.

Sulla differenza fra il suo Milan e quello attuale: “Lo seguo sempre. Rispetto al mio Milan è cambiato tanto, così come è cambiato tutto il calcio. Il mio Milan era la squadra più forte del mondo. Nei giorni scorsi ho parlato con Cardinale, lui è convinto che il Milan tornerà a vincere. Non è facile perché i tifosi vogliono vincere subito, ma sono sicuro che farà di tutto per riportare il Milan a vincere. Mi piaceva tanto Leao, peccato che sia andato via. Mi piace tanto anche Pulisic, ha il coraggio di prendere la palla e di puntare la porta. Ora è tornato a segnare, ha più fiducia e speriamo che possa aiutare il Milan a tornare in Champions”.

Su Endrick: “Credo che debba cambiare aria, perché è dura per lui giocare a Madrid. So che Cardinale stava provando a portarlo al Milan, ne abbiamo parlato, poi alla fine non si è fatto di nulla. A gennaio? Questo non lo so”.

Foto: Instagram Pato