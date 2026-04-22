Pasalic risponde a Romagnoli: Atalanta-Lazio prosegue ai supplementari

22/04/2026 | 22:56:55

Non bastano i tempi regolamentari tra Atalanta e Lazio, i primi 90′ sono finiti infatti 1-1, con i gol di Romagnoli prima e di Pasalic poi che hanno portato sull’1-1 la sfida. Era finito 0-0 il primo tempo tra Atalanta e Lazio. Occasione per l’Atalanta al 7′. Buon cross dalla destra per Bernasconi, che però non riesce a centrare la palla di testa. Ci prova Zalewski al 21′. Conclusione da posizione ravvicinata, stavolta Motta si rifugia in angolo. Partita con ritmi bassi, posta in palio alta e parità che regge. Al 62′ la Dea trova il vantaggio. Krstovic ruba palla a Motta e appoggia per il brasiliano il pallone dell’1-0, ma l’arbitro cambia la decisione dopo la review al VAR. Al 76′ esce per infortunio Gila. Il difensore lascia il campo zoppicante: dentro al suo posto Provstgaard. All’83’ la sblocca Romagnoli sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Passano due minuti e Pasalic trova il gol del pareggio. Miracolo di Motta al 95′ sul colpo di testa di Scamacca. Si va ai supplementari.

foto x atalanta