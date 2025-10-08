Pasalic: “Ho capito cosa vuol dire massacrarsi in allenamento. Voglio andare il prima possibile ai Mondiali”

08/10/2025 | 23:25:17

Il centrocampista dell’Atalanta e della Croazia Mario Pasalic ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della sua nazionale: “Mi godo ogni partita, il lavoro quotidiano, il ‘massacrarsi’ in allenamento e i progressi come calciatore. Già prima dell’inizio delle qualificazioni sapevamo che le due partite contro la Repubblica Ceca sarebbero state decisive. Ci siamo allenati duramente, consapevoli di quanto sia importante la vittoria, ed è così che ci stiamo preparando. Vogliamo vincere e qualificarci il prima possibile per il Mondiale”.

FOTO: X Atalanta