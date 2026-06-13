Pasalic: “A trattenermi a Bergamo sono stati i risultati, mai sentito il bisogno di cambiare aria”

13/06/2026 | 18:35:47

Mario Pasalic ha parlato in conferenza stampa anche del suo futuro con l’Atalanta: “A trattenermi qui sono stati soprattutto i risultati e i successi storici che abbiamo conquistato. Negli ultimi dieci anni l’Atalanta è rimasta stabilmente tra le prime 5-6 squadre in Italia ed è diventata un club rilevante sulla scena europea. Bergamo è una città splendida per la vita familiare tranquilla che prediligo. Non ho mai sentito il bisogno di cambiare aria. Quando sono arrivato all’Atalanta pensavo che sarebbe stato solo un altro prestito della lista”.

foto sito atalanta