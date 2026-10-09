Parma, Gilardino: “Cambierò tatticamente per crescere. Affrontiamo l’Inter, una delle migliori squadre d’Europa”

09/10/2026 | 11:18:04

Alberto Gilardino presenta la sfida di San Siro contro l’Inter da nuovo allenatore del Parma. Le parole del tecnico in conferenza stampa.

Su come impostare la squadra: “Offensivamente ho disponibilità di caratteristiche diverse, così come negli altri reparti. Cercherò di inserire dei concetti nella testa dei giocatori. Ci saranno partite dove cambierò qualcosa a livello tattico per crescere”.

Sul Parma trovato durante la sosta: “Ho trovato una squadra che si è messa a disposizione nei miei confronti. I ragazzi hanno voglia di imparare, vanno forte durante gli allenamenti. Sono aspetti positivi che lasciano ben sperare. Ho fatto determinati cambiamenti, ma stiamo lavorando da poco e qualcuno è arrivato veramente da poco. Ci vorrà sicuramente tempo per inserirsi nei meccanismi tattici e fisici”.

Sull’Inter: “Affrontiamo una delle squadre più forti d’Europa. Sono curioso di vedere come approcceremo la gara. Vogliamo affrontare la sfida con il nostro DNA, questo deve essere il pensiero comune. Saranno fondamentali l’aspetto mentale, i duelli e le distanze che dovremo mantenere e provare a colpire quando avremo la possibilità”.

Su Romero: “Romero è molto disponibile, ha grande voglia di migliorare. È arrivato da pochissimo in un campionato diverso anche per cultura, ha avuto un impatto importante ma bisogna dargli modo e tempo per potersi inserire”.

Su Bernabé: “Si sta allenando con la squadra ma faremo valutazioni per dargli un po’ di minutaggio ma senza rischiare nulla. Bernabé può giocare in tutti i ruoli perché è talentuoso”.

Su Lontani: “Può diventare un grande interno di centrocampo che poi va a lavorare sotto le punte. Quando si hanno questo tipo di giocatori deve essere bravo l’allenatore per farli esprimere al massimo”.

Foto: Sito Parma