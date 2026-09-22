Parma, frattura dello scafoide per Drobnic

22/09/2026 | 20:37:32

Il Parma ha aggiornato sulle condizioni di Drobnic, il report: “Parma Calcio 1913 comunica che il calciatore Dominik Drobnic, in seguito ad uno scontro fortuito di gioco durante la gara di domenica con il Genoa, ha riportato un forte trauma al polso sinistro. In seguito ad esami strumentali, svolti una volta arrivato nel ritiro della nazionale U21 slovena, è emersa una frattura dello scafoide. Il calciatore farà rientro a Collecchio nelle prossime ore e, assieme allo staff sanitario, verranno effettuate ulteriori consulenze specialistiche nei prossimi giorni per una migliore definizione della prognosi”.

foto sito parma