Parma: Elphege ricoverato in ospedale per un’appendicite acuta. Il comunicato
11/10/2026 | 20:51:19
Il Parma comunica che Nesta Elphege, attaccante francese classe 2001, è stato ricoverato in ospedale questo pomeriggio a causa di un’appendicite acuta. Il comunicato dei crociati: “Parma Calcio 1913 comunica che il calciatore Nesta Elphege è stato ricoverato nel pomeriggio di oggi presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma a causa di un’appendicite acuta.
Ulteriori informazioni saranno comunicate in base all’evoluzione del quadro clinico e alla valutazione dell’eventuale necessità di un intervento chirurgico”.
Foto: Sito Parma