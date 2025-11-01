TOP NEWS
Parma-Bologna, i convocati di Niccolini: Immobile ancora out

01/11/2025 | 14:24:51

Il Bologna F.C. ha diramato la lista dei convocati di Daniel Niccolini per la sfida contro il Parma, Ciro Immobile sarà indisponibile anche per questa sfida.
Ecco la lista completa:
“Questo l’elenco dei convocati di Daniel Niccolini per domani.
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana;
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe”.
Foto: Instagram Bologna