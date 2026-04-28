Parla il legale di Rocchi: “Domani decideremo come rispondere, non presentarsi può essere un’ipotesi valida”

28/04/2026 | 15:36:23

Il legale di Gianluca Rocchi, Antonio D’Avirro, è intervenuto a Radio CRC. Queste le sue parole:

“Domani decideremo come rispondere all’invito a comparire per il 30 aprile: se andare oppure avvalerci della facoltà di non rispondere. Non conosciamo i dettagli dell’accusa di concorso in frode sportiva, siamo in una situazione di oscurità totale. Gli elementi di accusa li ignoriamo, non ci sono noti, ecco perché stiamo valutando che iniziativa prendere. Non presentarsi può essere un’ipotesi valida, devo confrontarmi oggi con il cliente e domani prenderemo una decisione e rilasceremo un comunicato. Come sta Rocchi? Bene non sta, si trova coinvolto in una tempesta. Nonostante sia una persona forte e capace, la contestazione di frode sportiva è pesante e quindi lui è molto colpito”.

Foto: sito ufficiale AIA