Paris FC, c’è la volontà di continuare con Koleosho

03/06/2026 | 17:06:51

Koleosho ha convinto tutti nei 6 mesi in prestito al Paris FC, infatti dalla Francia arrivano conferme della volontà del club di confermare l’esterno azzurro. Il club parigino sembra avanti rispetto alla concorrenza e proverà a convincere il Burnley. Luca ha guadagnato fiducia e minuti nel corso del prestito, grazie alle sue qualità, che hanno permesso alla squadra di concludere senza pericoli il campionato e vincere il derby contro il PSG.

Foto: Instagram Paris FC